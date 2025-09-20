In diesem Jahr stehen unter anderem die Rechte von Kindern im Mittelpunkt des Weltkindertages (Symbolbild). (picture-alliance / dpa / Rainer Jensen)

Unicef Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk riefen Politik und Gesellschaft auf, die Rechte von Kindern im Grundgesetz zu verankern. Diese müssten aktiv in politische Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Zudem seien entschiedene Maßnahmen gegen Kinderarmut notwendig.

Fachleute verweisen auf die Bedeutung der Medienbildung für junge Menschen. Diese sei wichtig, etwa für den Umgang mit Sozialen Medien, erklärte die Deutsche Psychotherapeuten Vereinigung. Übermäßiger Medienkonsum könne nicht nur eine Ursache, sondern mitunter auch eine Folge von Belastungen sein. Als Beispiele werden Schulstress, Armut oder Krisenerfahrungen genannt.

Der Weltkindertag geht auf eine Empfehlung der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1954 zurück.

