Tommaso Foti ist neuer italienischer Europaminister. (IMAGO / Pacific Press Agency / IMAGO / Matteo Nardone)

Foti tritt die Nachfolge von Raffaele Fitto an, der als Vizepräsident der EU-Kommission nach Brüssel wechselte. Der 64-jährige Foti gilt als Vertrauter von Ministerpräsidentin Meloni und gehört ebenso wie sie der Partei Fratelli d'Italia an. Bislang war Foti Fraktionschef im Parlament in Rom.

Er ist im Kabinett künftig für die Umsetzung eines EU-finanzierten Konjunkturplans verantwortlich. Aus ihm erhält Italien bis 2027 EU-Zahlungen in Höhe von 200 Milliarden. Davon wurden bereits mehr als 120 Milliarden Euro ausgezahlt.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.