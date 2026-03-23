Rassemblement National erobert bei der Kommunalwahl viele Rathäuser.. (picture alliance / Hans Lucas / Matthieu Delaty)

Nach Angaben des Innenministeriums kommt die Partei RN mit ihren Verbündeten auf knapp 70 Kommunen, in Marseille und Toulon schafften es die Rechspopulisten hingegen nicht,sich durchzusetzen. Bislang hatten rund 15 Kommunen Rechtsaußen-Bürgermeister. Landesweit schnitten die Kandidaten des konservativen Lagers bei der Wahl am besten ab.

Die Grünen verloren in den hundert größten Städten sechs von neun Rathäusern. Die Linkspopulisten gewannen erstmals drei Rathäuser. In Paris besiegte der Sozialist Grégoire die konservative, mit einem Korruptionsprozess konfrontierte Ex-Ministerin Dati. In Marseille, wo zeitweise ein RN-Kandidat als Favorit galt, wurde der zum linken Lager zählende Amtsinhaber Payan wiedergewählt. In Lyon verteidigte der grüne Bürgermeister Doucet mit knappen Vorsprung sein Amt.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.