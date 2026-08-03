Kultusminister Jung

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk , es sei zwar ein Kraftakt, aber ein wichtiger Fortschritt für Chancengleichheit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Man müsse zum Schulstart nun Erfahrungen sammeln. In Baden-Württemberg werde der Anspruch ganz überwiegend erfüllt.
Seit diesem Monat haben Erstklässler bundesweit einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Er soll in den kommenden Jahren stufenweise auf alle Grundschulklassen ausgeweitet werden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund äußerte Zweifel an der Qualität der Betreuung. Zudem würden noch 166.000 zusätzliche Plätze benötigt, um den aktuellen Bedarf zu decken.
In der kommenden Woche beginnt in den ersten Bundesländern das neue Schuljahr.
Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.