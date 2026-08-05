Das Oberlandesgericht in Hamburg sprach sie unter anderem des versuchten Mordes sowie der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig. Die teils noch minderjährigen Täter hatten potenziell tödliche Spreng- und Brandanschläge auf Geflüchtete und Linke verübt. Bei den Taten in Thüringen und Brandenburg kamen keine Menschen zu Schaden, was laut Anklage wohl nur Zufällen zu verdanken war.
Der Prozess fand wegen des Alters der Beschuldigten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.