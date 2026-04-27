Brandenburg

Synagoge in Cottbus wurde mit großem Hakenkreuz beschmiert. (Patrick Pleul / dpa)

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Es ist bereits der zweite antisemitische Anschlag auf die Synagoge binnen weniger Tage. Am Freitag war an dem Gebäude eine judenfeindliche Parole angebracht worden.

Angesichts von Drohungen aus der rechten Szene in Cottbus hat Brandenburgs Innenminister Redmann der Stadt bereits in der vergangenen Woche Unterstützung zugesagt. Der CDU-Politiker vereinbarte mit Oberbürgermeister Schick einen engen Austausch. Auch der Verfassungsschutz sei zur Aufklärung und Beratung eingeschaltet worden, hieß es. In Cottbus waren bereits in den vergangenen Monaten Jugendclubs und alternative Wohnprojekte attackiert worden. Erst in der vergangenen Nacht wurde eine brennende Fackel in den Hausflur eines der Wohnprojekte geworfen. Wie die Stadt mitteilte, stecken hinter den Vorfällen offenkundig überwiegend rechtsextreme Jugendliche.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.