Thomas Strobl (CDU), Minister für Inneres in Baden-Württemberg: "Vom Kinderzimmer direkt zum Terroranschlag." (picture alliance/dpa - Sebastian Gollnow)

Sie verherrlichen terroristische Anschläge oder rufen zur Nachahmung auf, wie aus einer vorgestellten Analyse des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg und der Generalstaatsanwaltschaften Stuttgart und München hervorgeht. Landesinnenminister Strobl erklärte, es gehe um sehr junge, äußerst gewaltbereite Täter. Einzelne seien nur 12 oder 13 Jahre alt. Die harte Wahrheit laute: "Vom Kinderzimmer direkt zum Terroranschlag", führte der CDU-Politiker wörtlich aus. Strobl sprach von ernstzunehmenden Gefahren. Verfassungsschutz und Polizei hätten konkrete Terrorpläne verhindert. Die neofaschistische und rechtsradikale Radikalisierung vollziehe sich oft unbemerkt und blitzartig. Laut Analyse formiert sich die Szene vor allem über den Online-Dienst "Telegram". Es ist daher von "Terrorgram-Szene" die Rede. Meistens seien die Jugendlichen familiär vernachlässigt und sozial desintegriert.

Der Titel der bundesweiten Studie lautet " Teenage Terrorists in Deutschland? ". Mehr als drei Dutzend Fälle aus ganz Deutschland wurden untersucht.

