Nach Razzia

Polizisten durchsuchten unter anderem ein Haus in Altdöbern in Brandenburg. (Frank Hammerschmidt/dpa)

Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, eröffnete der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof heute früh den letzten beiden Beschuldigten die Haftbefehle und setzte sie in Vollzug.

Die Verdächtigen sind zwischen 14 und 18 Jahre alt und waren gestern in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Hessen festgenommen worden. Es handelt sich um vier mutmaßliche Mitglieder und einen Unterstützer einer terroristischen Vereinigung namens "Letzte Verteidigungswelle". Die Gruppe soll Attentate auf Geflüchtete und politisch Andersdenkende geplant und teilweise auch durchgeführt haben. Unter anderem wird ihnen ein Brandanschlag in Brandenburg vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.