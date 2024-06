Demonstration zum Christopher Street Day in Dresden (Daniel Schäfer / dpa )

Am Rande des Christopher-Street-Days in der sächsischen Landeshauptstadt versammelten sie sich gestern am Hauptbahnhof, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten stellten die Identitäten von rund 90 Personen fest. Zuvor hatte es in den Sozialen Netzwerken einen Aufruf der Gruppierung "Elblandrevolte" zu Störaktionen gegeben.

Der CSD konnte wie geplant durchgeführt werden. Die Veranstalter sprachen von bis zu 10.000 Teilnehmern.

