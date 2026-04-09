Erfolgreiche Fahndung

Liebich wurde in Tschechien festgenommen (Archivbild). (Sebastian Willnow/dpa)

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle teilte mit, es sei ein europäischer Haftbefehl vollstreckt worden. Nach Liebich war gefahndet worden, weil sie im August vergangenen Jahres ihre Haftstrafe nicht angetreten hatte. Sie wurde zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt - unter anderem wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung.

Liebich hatte Anfang des vergangenen Jahres ihren Geschlechtseintrag ändern lassen. Zuvor hatte sie unter dem Namen "Sven Liebich" eine zentrale Rolle in der Querdenker-Szene gespielt und war mehrmals Gegenstand von Ermittlungen zu verfassungsfeindlichem Verhalten.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.