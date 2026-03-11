Südamerika

Kast tritt die Nachfolge des linken Staatschefs Boric an. Er hatte unter anderem angekündigt, in seiner vierjährigen Amtszeit hart gegen Kriminalität und irreguläre Migration vorgehen zu wollen.
Kast stammt aus einer einflussreichen Familie. Mehrere Geschwister waren wie er politisch tätig, ein Bruder diente während der Militärdiktatur von General Pinochet als Präsident der chilenischen Zentralbank. Sein Vater, ein ehemaliger Wehrmachtsoffizier und NSDAP-Mitglied, war im Jahr 1950 aus Deutschland eingewandert.
Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.