Südamerika
Rechtsgerichteter Politiker Kast tritt Amt als Chiles Präsident an

Neuer Präsident in Chile ist der rechtsgerichtete Politiker Kast. Er legte in der Stadt Valparaíso seinen Amtseid ab.

    Chiles Präsident José Antonio Kast winkt seinen Anhängern aus einem Cabrio zu, als er nach seiner Vereidigungszeremonie in Valparaiso den Kongress verlässt.
    Chiles neuer Präsident José Antonio Kast (dpa / AP / Gustavo Garello)
    Kast tritt die Nachfolge des linken Staatschefs Boric an. Er hatte unter anderem angekündigt, in seiner vierjährigen Amtszeit hart gegen Kriminalität und irreguläre Migration vorgehen zu wollen.
    Kast stammt aus einer einflussreichen Familie. Mehrere Geschwister waren wie er politisch tätig, ein Bruder diente während der Militärdiktatur von General Pinochet als Präsident der chilenischen Zentralbank. Sein Vater, ein ehemaliger Wehrmachtsoffizier und NSDAP-Mitglied, war im Jahr 1950 aus Deutschland eingewandert.
