12 Artikel von Memmingen

Die Betonung der Freiheit in diesem historischen Forderungskatalog lasse sich als Vorbote künftiger Menschenrechtserklärungen lesen, sagte er dem Deutschlandfunk. Primär sei es um Respekt gegenüber einer Bevölkerungsgruppe gegangen, die von der Herrenseite stets mit Missachtung betrachtet und teilweise sogar den Tieren gleichgestellt worden sei. Mit aller gebotenen Vorsicht erinnere das an die aktuellen Bauernproteste, führte von Mayenburg aus. Auch hier gehe es in einem größeren Zusammenhang um mehr Wahrnehmung und Respekt.

Umweltschutz 1525: "Sie wollte den Wäldern nur so viel Holz entnehmen, wie man zum Heizen und Bauen brauchte"

Außerdem sei es den Bauern schon damals ebenso um eine gerechte und sogar nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen gegangen. Sie wollten den Wäldern nur so viel Holz entnehmen, wie man zum Heizen und Bauen brauchte, erklärte von Mayenburg. Sie wussten bereits, dass eine kommerzielle Nutzung des Waldes dessen Bestand gefährdete und lehnte sie daher ab.

Die Zwölf Artikel sind nach Einschätzung des Professors sowohl nach ihrem Inhalt als auch nach ihrer Form innovativ. Als eines von ganz wenigen Dokumenten der Untertanenseite seien sie in den nur wenige Jahrzehnte zuvor erfundenen Druck gegangen und dadurch besonders schnell im Land verteilt worden. Insofern sei den anonymen Autoren auch ein großes Bewusstsein für die Nutzung zeitgenössischer Medien zu attestieren. Zudem kennzeichneten die Zwölf Artikel, dass sie sowohl die theologische Dimension des Unrechts benennten, als auch in der Sache teilweise sehr pragmatische rechtliche Lösungen vorschlügen, führte von Mayenburg aus.

Der frühere Bundespräsident Rau nannte die Zwölf Artikel ein "Monument der deutschen Freiheitsgeschichte"

Zu den Forderungen der Zwölf Artikel gehörte die Abschaffung der Leibeigenschaft sowie einer Art Erbschaftssteuer, die damals galt: das "Besthaupt". Außerdem sollte jede Gemeinde ihren Pfarrer selbst wählen dürfen.

Im Zuge des Deutschland Bauernkriegs 1525 entstanden

Neben der Magna Charta von 1215 gelten die Zwölf Artikel als eine der ersten niedergeschriebenen Forderungen nach Menschenrechten in Europa. Entstanden sind sie Ende Februar/Anfang März 1525 im schwäbischen Memmingen.

Damals herrschte der Bauernkrieg. Die ländliche Bevölkerung begehrte damals gegen die Besserstellung von Adel, Kirchenvertreter und städtischer Obrigkeiten auf – auch unter Berufung auf die Reformation Martin Luthers; wobei Luther selbst ein ausgesprochener Gegner des Aufstands war. Der Aufstand wurde schließlich fast überall blutig niedergeschlagen.

