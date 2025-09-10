USA
Rechtskonservativer Aktivist erschossen

In den USA ist ein einflussreicher rechtskonservativer Aktivist durch Schüsse getötet worden. Das gab Präsident Trump bekannt. Der Autor und Podcaster Charlie Kirk wurde getroffen, als er bei einer Veranstaltung an einer Universität im Bundesstaat Utah eine Rede hielt.

    Charlie Kirk im T-Shirt und mit Basecap spricht vor einem Plakat mit der Aufschrift "The American Comeback" in ein Mikrofon
    Charlie Kirk im Juli 2025 auf einer Hochschulveranstaltung in Tampa, Florida. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Luis Santana)
    Eine verdächtige Person wurde festgenommen. Später hieß es, dass es sich dabei wahrscheinlich nicht um den Schützen handele.
    Kirk war war ein bekannter Vertreter der rechtskonservativen Bewegung in den Vereinigten Staaten. Er gründete die Jugendaktivistenorganisation Turning Point USA. In den sozialen Medien hatte er ein Millionenpublikum. Kirk hatte großen Anteil daran, bei der Wahl junge Menschen für die Republikaner zu begeistern.
