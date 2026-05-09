Der frühere dänische Verteidigungsminister Lund Poulsen (Archivbild) (picture alliance / Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard)

Stattdessen darf nun der rechtsliberale Politiker Poulsen die Chancen für eine Koalition ausloten. König Frederik X. habe Poulsen gebeten, die Verhandlungen über die Bildung einer Regierung zu führen, teilte das dänische Königshaus mit. Poulsen, Chef der Liberalen Partei, könnte nun eine Mitte-Rechts-Koalition anstreben. Bei der Parlamentswahl im März waren die Sozialdemokraten der bisherigen Regierungschefin Frederiksen trotz deutlicher Verluste stärkste Kraft geworden.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.