Es sei gerade für die Angehörigen des Getöteten schwer zu verkraften, dass dessen Tod juristisch nicht geahndet werde, sagte die Anwältin Lisa Grüter im Landgericht. Vor allem der 56-jährige Einsatzleiter trage Verantwortung für den Vorfall und hätte deshalb auch strafrechtlich dafür belangt werden müssen. Sie habe kein Verständnis für das Urteil. Im Gerichtssaal kam es im Anschluss an die Urteilsverkündung zu Protesten. Unterstützer des getöteten Jugendlichen skandierten "Justice for Mouhamed" ("Gerechtigkeit für Mouhamed").

Das Landgericht Dortmund hatte zuvor alle fünf angeklagten Polizistinnen und Polizisten freigesprochen [AZ: 39 Ks 6/23]. Das Landgericht sah weder beim Schützen noch beim Einsatzleiter eine Straftat. Damit folgte das Gericht zum Teil den Anträgen der Anklage. Für vier der fünf Angeklagten waren Freisprüche gefordert worden. So habe etwa der Schütze - wenn auch irrtümlicherweise - geglaubt, sich in einer Notwehrlage zu befinden. Dem Einsatzleiter hatte die Staatsanwaltschaft dagegen fahrlässige Tötung vorgeworfen und eine Haftstrafe auf Bewährung gefordert.

Im August 2022 war der 16-jährige Mouhamed Dramé aus dem Senegal durch mehrere Schüsse aus einer Maschinenpistole der Polizei getötet worden. Er hatte sich zuvor ein Messer an den Bauch gehalten - und offenbar gedroht, sich selbst zu töten. Um ihn zu entwaffnen, hatte der Dienstgruppenleiter den Einsatz von Pfefferspray angeordnet. Daraufhin bewegte der Jugendliche, der nur Spanisch und Französisch sprach, mit dem Messer in der Hand auf die Beamten zu.

Wie der WDR damals berichtete, tragen Polizeikräfte laut dem Landesinnenministerium in Düsseldorf in der Regel eine Pistole vom Typ Walther P99 bei sich . Angesichts der "gegenwärtigen abstrakten Terrorgefahr in Deutschland" seien zusätzlich seit Juli 2018 jeweils zwei Maschinenpistolen vom Typ MP5 in jedem Funkstreifenwagen vorhanden, hieß es.