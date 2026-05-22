Wie die staatliche Nachrichtenagentur STA berichtet, wählte ihn das Parlament in Ljubljana mit 51 zu 36 Stimmen. Jansa will eine Minderheitsregierung mit mehreren rechten und rechtspopulistischen Parteien bilden. Er gilt als Bewunderer von US-Präsident Trump und steht der Europäischen Union skeptisch gegenüber. Jansa war seit 2004 bereits dreimal Regierungschef.
Im März hatte der scheidende Ministerpräsident Golob mit seiner Partei die Parlamentswahl zwar knapp gewonnen. Seine bisherige Koalition erhielt jedoch keine Mehrheit mehr.
Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.