Erster Durchgang

Der Rechtsnationalist Simion (r.) bei der Stimmabgabe. Links neben ihm der disqualifizierte Kandidat Georgescu. (AFP / DANIEL MIHAILESCU)

Nach Auszählung von rund 98 Prozent der Stimmen kommt er auf 40 Prozent der Stimmen. Der pro-europäische Bewerber Antonescu und der parteilose liberale Bukarester Bürgermeister Dan liegen nach wie vor in etwa gleich auf bei rund 21 Prozent. Insgesamt gibt es elf Kandidaten. Damit ist zunächst nur klar, dass Simion sicher an der Stichwahl in zwei Wochen teilnimmt.

Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl im November war vom rumänischen Verfassungsgericht annulliert worden. Damals hatte der rechtsextreme Politiker Georgescu die erste Runde gewonnen. Zur Begründung verwiesen die Richter in Bukarest auf Unregelmäßigkeiten bei dessen Wahlkampagne sowie den Verdacht auf Wahleinmischung Russlands.

In Rumänien bestimmt der Präsident die Richtlinien der Außen- und Sicherheitspolitik.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.