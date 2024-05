Nordrhein-Westfalen

Rechtspfleger wollen Robe tragen. (Marius Becker/dpa)

Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen kündigten an, noch in dieser Woche eine entsprechende Regelung durch den nordrhein-westfälischen Landtag zu bringen. Sie kommen damit einem Ansinnen des Landesverbandes des Bundes Deutscher Rechtspfleger nach, der seinen Mitgliedern das Tragen einer Amtstracht ermöglichen möchte. Der Verband begründet dies damit, dass Roben dazu beitragen könnten, den Respekt vor den Rechtspflegern zu wahren sowie ihr Ansehen in der Bevölkerung zu erhöhen.

Ähnliche Regelungen gelten bereits in den Ländern Baden-Württemberg, Sachsen und Saarland. In Hamburg läuft ein Pilotprojekt.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.