Marine Le Pen wurde schuldig gesprochen und darf nicht mehr zu Wahlen antreten. (Thibault Camus / AP / dpa / Thibault Camus)

Das Verbot, bei Wahlen anzutreten, tritt unmittelbar in Kraft, auch wenn noch Rechtsmittel eingelegt werden können. Das Gericht will noch mitteilen, wie lange es gilt. Davon ist abhängig, ob sich Le Pen als Kandidatin für die Präsidentschaftswahl 2027 aufstellen lassen kann.

In dem Prozess ging es um den Vorwurf der Scheinbeschäftigung von Assistenten im Europaparlament. Mit dem Geld sollen stattdessen Mitarbeiter des Rassemblement National in Frankreich bezahlt worden sein. Le Pen selbst soll in ihrer Zeit als Europaabgeordnete die Gelder für vier Assistentenstellen widerrechtlich genutzt haben. Das Gericht schätzte den Gesamtschaden auf 2,9 Millionen Euro.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.