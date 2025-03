Marine Le Pen muss sich um ihre Kandidatur bei den kommenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich sorgen. (picture alliance / SIPA / ISA HARSIN)

Die französische Politikerin Marine Le Pen ist die prominenteste Figur des rechtsnationalen Rassemblement National (RN): Sie hat sich bemüht, dem früher eindeutig rechtsextremen Front National, wie der RN damals hieß, ein moderateres Image zu verschaffen. Bei der Europawahl und den vergezogenen Parlamentswahlen 2024 holte die Partei zuletzt etwa 30 Prozent der Stimmen. Le Pens Chancen, französische Präsidentin zu werden, standen wohl noch nie so gut. Dreimal hat sie bereits kandidiert.

Doch ob Marine Le Pen bei den kommenden Präsidentschaftswahlen 2027 überhaupt antreten kann, hängt vom Urteil eines Strafprozesses ab: Ihr wird die Veruntreuung von EU-Geldern in Millionenhöhe zugunsten ihrer Partei vorgeworfen. Die Entscheidung der Richter, könnte nicht nur Le Pens politische Karriere, sondern auch die politische Zukunft Frankreichs beeinflussen.

Neben Marine Le Pen sind 26 weitere Personen und auch ihre Partei angeklagt. Im Prozess vor einem Pariser Strafgericht geht es um ein System zur Veruntreuung von EU-Mitteln: die mutmaßliche Scheinbeschäftigung von Assistenten im Europaparlament zwischen 2004 und 2016.

Laut Ermittlungen von OLAF, der Anti-Betrugsbehörde der EU, sollen insgesamt 20 Mitarbeiter von Le Pens Partei zu Unrecht mit EU-Geldern bezahlt worden seien. Denn sie hätten gar nicht für EU-Parlamentarier gearbeitet, sondern für den Parteiapparat. Insgesamt sollen so mehr als 4,5 Millionen Euro Steuergelder in die Parteikasse umgeleitet und betrügerisch zweckentfremdet worden sein. Da OLAF nicht die Befugnisse einer Staatsanwaltschaft hat, hat die Anti-Betrugsbehörde die französische Justiz eingeschaltet, die die Vorwürfe zehn Jahre lang untersucht hat.

Marine Le Pen selbst soll drei Mitarbeiter zu Unrecht aus EU-Mitteln bezahlt haben. Die Staatsanwältin Louise Neyton sieht in der Politikerin die Drahtzieherin eines organisierten Systems zur Bereicherung ihrer Partei.

Vergleichbare Rechtsbrüche sind immer wieder im Europaparlament aufgeflogen, fast ausschließlich bei rechten oder rechtspopulistischen Parteien.

Die Pariser Staatsanwaltschaft fordert für Marine Le Pen eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren, drei davon auf Bewährung, in denen sie mit einer elektronischen Fußfessel überwacht würde. Außerdem verlangt die Staatsanwaltschaft 300.000 Euro Bußgeld.

Die politisch schwerwiegendste Forderung der Staatsanwaltschaft ist aber, Le Pen für fünf Jahre und mit direkter Wirksamkeit das passive Wahlrecht zu entziehen. Ein Berufungsprozess hätte in diesem Fall keine aufschiebende Wirkung. Folgen die Richter der Forderung der Staatsanwaltschaft, dann könnte Marine Le Pen bei der französischen Präsidentschaftswahl 2027 nicht antreten, da ein Berufungsprozess aller Voraussicht nach länger dauern würde.

Möglich ist aber auch, dass das Gericht Le Pen verurteilt, ohne dass sie unwählbar wird. Zwar sieht das Gesetz vor, dass Mandatsträger automatisch für eine bestimmte Zeit unwählbar werden, wenn sie wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder verurteilt werden. Doch dieser Automatismus kann von den Richtern ausgesetzt werden. Das Gericht kann die Unwählbarkeit auch ohne sofortige Wirkung ansetzen – dann könnte ein Berufungsverfahren dafür sorgen, dass diese Strafe bis über die nächste Präsidentschaftswahl hinaus nicht greift. Oder es könnte die Unwählbarkeit beispielsweise auf ein Jahr begrenzen.

Dass Richter gegen Mandatsträger eine Unwählbarkeit mit sofortiger Wirkung erlassen können, bestätigte der französische Verfassungsrat am 28. März 2025: Er wies die Klage eines davon betroffenen französischen Lokalpolitikers ab.

Das Urteil und seine möglichen Konsequenzen sorgen bereits im Vorfeld für Diskussionen unter Juristen. Der ehemalige Ermittlungsrichter und Anwalt Hervé Lehman sieht die potenziell verhinderte Kandidatur Le Pens kritisch: „Es wäre ein echtes Problem, jemandem, der in den Wählerumfragen auf dem ersten Platz liegt, zu sagen: Sie können nicht kandidieren“, meint Lehman. „Natürlich muss Recht gesprochen werden, aber es soll nicht exzessiv sein, die Richter sollen nicht sagen: ich kann entscheiden, wer gewählt wird und wer nicht.“

Die Verfassungsrechtlerin Anne-Charlène Bezzina argumentiert anders: „Was würden wir denn tun, wenn wir ein bestimmtes Gesetz in einem bestimmten Moment für eine bestimmte Person nicht anwenden?“, fragt Bezzina. „Erwägt man also eine verfassungsrechtliche Zurückhaltung gegenüber Präsidentschaftskandidaten und sagt sich: zwei Jahre vor einer Kandidatur kann man das Gesetz nicht anwenden?“ Aus ihrer Perspektive liegt dort das Problem.

Für Inès Bernard von der Anti-Korruptionsvereinigung Anticor kommt es auf die Gleichheit vor dem Gesetz an. „Wir engagieren uns in vielen Prozessen, bei denen etwa Bürgermeister, für die Veruntreuung von viel geringeren Summen als die des RN, zur Unwählbarkeit verurteilt werden - mit sofortiger Wirkung“, betont Bernard.

Sollte Marine Le Pen wegen einer Verurteilung bei den kommenden Präsidentschaftswahlen nicht antreten können, würde das ein politischen Erdbeben auslösen, meint der Politikwissenschaftler Arnaud Benedetti. „Es geht hier immerhin um die wichtigste Politikerin der stärksten Oppositionspartei in Frankreich. Das hätte nicht nur Konsequenzen für den Rassemblement National, sondern für unser gesamtes politisches Leben“, sagt Benedetti. „Es würde eine Menge Fragen aufwerfen, auch für das Funktionieren unserer Demokratie.“

Meinungsumfragen zufolge hat der Prozess Marine Le Pen und ihrer Partei in der französischen Öffentlichkeit bisher nicht geschadet. Bei ethischen und moralischen Fragen gebe es eine Art Gleichgültigkeit der öffentlichen Meinung, erklärt Benedetti. „Man kann das unangebracht finden, aber es ist Realität. Die Prioritäten der Wählerinnen und Wähler liegen nicht auf einem moralischen Funktionieren der Demokratie, sondern auf der Effizienz der Politik bei Wirtschaft und Sozialem, dem Kampf gegen Unsicherheit und Einwanderung und so weiter.“

Marine Le Pen präsentiert sich als Opfer der Justiz. „Das Gericht will den Franzosen die Möglichkeit entziehen, zu wählen, wen sie wollen“, sagte sie. „Das ist das Ziel.“

Zu Beginn des Prozesses trat Le Pen noch sehr entspannt und zuversichtlich auf. Sie argumentierte, sie verteidige die „parlamentarische Freiheit“. Die Arbeit im EU-Parlament sei nicht zu trennen von der Partei – deshalb könne sie gar keinen Regelverstoß erkennen. Erst später begann sie, von einem politischen Prozess zu sprechen. Nachdem das geforderte Strafmaß bekannt wurde, beklagte sich Le Pen in einem Fernsehinterview im November 2024: „Mein politisches Überleben wird davon abhängen, ob dieses politische Todesurteil mit sofortiger Vollstreckung umgesetzt wird oder nicht“.

Zuletzt gab sie sich gegenüber der Zeitung Le Figaro jedoch demonstrativ gelassen und deutete an, dass an ihrer Stelle auch der RN-Parteichef Jordan Bardella bei den Präsidentschaftswahlen kandidieren könnte.

Der Politikwissenschaftler Arnaud Benedetti gibt aber zu bedenken, dass man sich darüber in der Partei nicht einig sei: „Das hat mit Bardellas Profil zu tun: er ist jung und er hat nicht die Erfahrungen, die man als Präsidentschaftskandidat des RN haben müsste. Der RN würde also unausweichlich in eine Phase der Unsicherheit treten.“

jfr