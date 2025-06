Sexuelle Vielfalt

"Queere Menschen geraten deutschlandweit immer mehr in den Fokus rechter Gruppierungen." (picture alliance / VisualEyze)

Queere Menschen gerieten deutschlandweit immer mehr in den Fokus rechter Gruppierungen , teilte das hessische Landesamt für Verfassungsschutz dem HR mit. Während es in anderen Bundesländern bereits Störaktionen gegeben habe, habe man das in Hessen bislang noch nicht festgestellt. - Hunderte hatten am CSD teilgenommen. Dem Aufruf der rechtsextremen Partei Die Heimat folgten rund 30.

Ausgangspunkt für Christopher-Street-Day-Kundgebungen ist ein Homosexuellen-Aufstand in New York Ende Juni 1969. Damals hatte die Polizei in der Christopher Street Gäste von Schwulenbars mit teils gewaltsamen Kontrollen drangsaliert.

