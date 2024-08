Großbritannien

"Rechtsradikales Rowdytum": Krisenstab wegen Krawallen - Regierung in London will konsequent gegen Randalierer vorgehen

Die britische Regierung will wegen der teils rechtsextremen Krawalle in England und Nordirland konsequent gegen die Randalierer vorgehen. Premierminister Starmer kündigte nach einer Dringlichkeitssitzung von Kabinettsmitgliedern und Vertetern der Polizei harte rechtliche Konsequenzen an.

05.08.2024