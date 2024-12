Parlamentswahlen

Parlamentswahl in Rumänien: Ministerpräsident Marcel Ciolacu gibt seine Stimme in einem Wahllokal in Buzau ab (Bogdan Buda / AP / dpa)

Die PSD von Ministerpräsident Ciolacu kommt nach Auszählung fast aller Stimmen auf rund 24 Prozent, wie die zentrale Wahlbehörde in Bukarest bekannt gab. Stark hinzu gewonnen haben extrem rechte Parteien. Auf Platz zwei steht die AUR mit 18 Prozent - fast doppelt so viel wie vor vier Jahre. Mit der S.O.S. Romania und der POT haben auch zwei neue extrem rechte Parteien den Einzug ins Parlament geschafft.

In einer Woche steht in Rumänien die Stichwahl um das Präsidentenamt an. In der ersten Wahlrunde hatte der rechtsextreme und russlandfreundliche Kandidat Georgescu die meisten Stimmen erhalten. Das Oberste Gericht ordnete jedoch eine Neuauszählung an und will heute über eine mögliche Annullierung der ersten Wahlrunde entscheiden.

