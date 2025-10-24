Baustelle für das milliardenschwere Bahnprojekt Stuttgart 21 (Archivbild). (dpa / Bernd Weißbrod)

Dabei geht es um eine Summe von mindestens 6,5 Milliarden Euro. Hintergrund ist eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart. Demnach müssen sich die Projektpartner, darunter das Land Baden-Württemberg, nicht an den über eine vereinbarte Summe hinausgehenden Kosten beteiligen. Nach Angaben der Bahn ist das Urteil nun rechtskräftig.

Die Gesamtkosten für das Projekt "Stuttgart 21" liegen offiziellen Schätzungen zufolge inzwischen bei etwa 11 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.