Baden-Württemberg

Seltene Erden (Archivbild) (picture alliance / Frank Rumpenhorst / Frank Rumpenhorst)

Das Unternehmen Hypromag bezeichnete die Fabrik als die erste ihrer Art in der Europäischen Union. Sie recycelt besonders leistungsstarke Magnete, die Seltene Erden enthalten. Diese Magnete sind wichtig für zahlreiche Schlüsselindustrien - von der Automobilindustrie über die Luft- und Raumfahrt bis hin zu Smartphones oder Medizintechnik.

Das Unternehmen sprach von einem wichtigen Schritt zur Stärkung der sicheren und nachhaltigen Versorgung Europas mit kritischen Rohstoffen. Der Anlage komme eine Schlüsselrolle zu, Europas Abhängigkeit von importierten Seltenen Erden zu verringern.

Der Abbau und die Verarbeitung dieser Metalle werden von China dominiert.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.