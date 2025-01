Recyclingquote im Jahr 2023 leicht gestiegen - ein knappes Drittel landet noch im Restmüll

Mehr als zwei Drittel des Verpackungsmülls von Privathaushalten in Deutschland werden recycelt. Wie das Umweltbundesamt mitteilte, lag die Quote im Jahr 2023 bei 68,9 Prozent und damit leicht über dem Wert des Vorjahres. Im Jahr 2018 lag die Quote noch bei etwa 42 Prozent.