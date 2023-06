Konflikt zwischen Moskau und Wagner-Truppe eskaliert

Militärfahrzeuge in Rostow am Don (Bild vom 24. Juni 2023) (IMAGO / ITAR-TASS / Erik Romanenko)

Kreml-Sprecher Peskow teilte mit, Putin werde sich in Kürze an die Öffentlichkeit wenden. Das Verteidigungsministerium rief die Kämpfer der Wagnertruppe auf, sich von Prigoschin abzuwenden. Moskau garantiere ihre Sicherheit. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB ermittelt gegen den Wagner-Chef wegen bewaffneten Aufstands. Russlands Komitee zur Terrorbekämpfung hat der Agentur RIA zufolge für die Stadt und die Region Moskau den Antiterror-Alarmzustand verhängt.

Prigoschin, dessen Söldner eine wichtige Rolle im Krieg gegen die Ukraine spielen, hatte sich gestern offen gegen die Militärführung gestellt. Nach eigenen Angaben marschierte er mit seinen Anhängern in die russische Region Rostow ein. Er teilte heute früh auf Telegram mit, alle militärischen Einrichtungen in Rostow am Don seien unter seiner Kontrolle. Er forderte Verhandlungen mit Verteidigungsminister Schoigu und Generalstabschef Gerassimow.

Weiterführende Informationen

