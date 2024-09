In der Haushaltswoche im Bundestag steht am Mittwoch (9 Uhr) der Höhepunkt an: Die Generaldebatte. (IMAGO / photothek / IMAGO / Felix Zahn / photothek.de / BMEL)

Die Debatte wird von der Opposition traditionell zur Abrechnung mit der Regierungspolitik genutzt und gilt als Höhepunkt der Haushaltswoche. Als erster Redner wird am Vormittag Unionsfraktionschef Merz sprechen. Es folgt die Erwiderung von Bundeskanzler Scholz, im Anschluss kommen die Vorsitzenden der anderen Fraktionen zu Wort. Hauptthemen in den Reden dürften neben der Migrationspolitik auch die wirtschaftliche Lage in Deutschland sowie der Ukraine-Krieg sein.

Auf der Tagesordnung des Bundestags heute stehen außerdem Beratungen über die Etats des Auswärtigen Amts, des Verteidigungs- sowie des Verkehrsministeriums.

