Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman. (Satellitenaufnahme undatiert). (picture alliance / dpa)

Um den im Persischen Golf eingeschlossenen Schiffen zeitnah die Ausfahrt zu ermöglichen, sei ein Marine-Geleitschutz dringend notwendig, erklärte der VDR. Dort sitzen demnach allein mehr als 30 deutsche Schiffe fest.

US-Präsident Trump hatte angekündigt, den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus sichern zu wollen. Durch das Nadelöhr vor der Küste des Irans geht rund ein Fünftel der globalen Öltransporte. Auch deshalb ist der Preis für Rohöl seit Kriegsbeginn deutlich gestiegen.

Der internationale Schifffahrtsverband Bimco nannte Trumps Vorstoß interessant- Es sei aber unrealistisch, allen Tankern dort Schutz zu ermöglichen.

