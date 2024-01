Köln

Reemtsma-Entführer Drach zu 15 Jahren Haft verurteilt

Das Kölner Landgericht hat den Reemtsma-Entführer Thomas Drach wegen mehrerer bewaffneter Raubüberfälle zu einer Haftstrafe von 15 Jahren und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der mehrfach vorbestrafte Drach in den Jahren 2018 und 2019 Geldtransporter in Köln, am Flughafen Köln-Bonn sowie in Frankfurt am Main überfallen hatte.