Ein Termin für das Referendum in Island über erneute EU-Beitrittsverhandlungen ist angesetzt (IMAGO / Pond5 Images)

Das berichtet der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Berufung auf die isländische Regierung. Ministerpräsidentin Frostadottir hatte Ende Februar nach einem Treffen mit Polens Regierungschef Tusk bereits angekündigt, dass ein solches Referendum noch dieses Jahr abgehalten werden soll.

Island hatte schon vor mehr als zehn Jahren mit der Europäischen Union über einen Beitritt verhandelt, den Antrag aber 2015 zurückgezogen. Hintergrund waren unter anderem Differenzen über die Fischereipolitik und die Sorge vor der Aufgabe souveräner nationaler Rechte. Laut Umfragen haben aber gestiegene Lebenshaltungskosten, der Ukraine-Krieg und zuletzt auch die Drohung von US-Präsident Trump, Grönland einzunehmen, das isländische Interesse an einem EU-Beitritt wieder geweckt.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.