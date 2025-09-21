Das Referendum findet vier Jahre nach einem Putsch der Armee in dem westafrikanischen Land statt. Im September 2021 hatte der amtierende Militärmachthaber Doumbouya den langjährigen Präsidenten Condé abgesetzt
Die neue Verfassung würde den Weg für Wahlen freimachen, aber auch eine Präsidentschaftskandidatur Doumbouyas ermöglichen. Kritiker warnen, er könnte damit seine Macht festigen und demokratische Spielräume einengen. Die Opposition rief zum Boykott der Abstimmung auf.
