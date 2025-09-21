Guinea
Referendum über umstrittene Verfassung

In Guinea sind knapp sieben Millionen Menschen zur Abstimmung über eine neue Verfassung aufgerufen.

    Colonel Mamady Doumbouya erhebt bei seiner Vereidigung als Staatspräsident von Guinea am 1.10.2021 die Hand.
    Juntachef Mamady Doumbouya bei seiner Vereidigung im Jahr 2021 (AFP / Cellou Binani)
    Das Referendum findet vier Jahre nach einem Putsch der Armee in dem westafrikanischen Land statt. Im September 2021 hatte der amtierende Militärmachthaber Doumbouya den langjährigen Präsidenten Condé abgesetzt
    Die neue Verfassung würde den Weg für Wahlen freimachen, aber auch eine Präsidentschaftskandidatur Doumbouyas ermöglichen. Kritiker warnen, er könnte damit seine Macht festigen und demokratische Spielräume einengen. Die Opposition rief zum Boykott der Abstimmung auf.
