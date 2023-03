In Estland werden nun die Stimmen der Parlamentswahl ausgezählt. (Sergei Grits / AP / Sergei Grits)

Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt sie auf 31,6 Prozent. Auf Platz zwei folgt mit rund 16 Prozent der Stimmen die rechtsgerichtete Partei Ekre vor der linksgerichteten Zentrumspartei mit rund 14,7 Prozent. Die Wahl war geprägt vom Streit um die Militärhilfen für die Ukraine. Ministerpräsidentin Kallas ist eine Befürworterin der Waffenlieferungen, während sich die Ekre-Partei dagegen ausgesprochen hat.

Kallas sagte vor Reportern in Tallin, ihre Partei sei mit dem Ergebnis in einer starken Position, um eine Koalitionsregierung zu bilden, die weiterhin Druck auf Russland ausüben werde. Estland müsse in seine Sicherheit investieren, sein aggressiver Nachbar werde nicht verschwinden.

Die Wahlbeteiligung lag wie bei der letzten Wahl bei 63,7 Prozent. Stimmberechtigt waren knapp eine Million Menschen in Estland.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.