Regierungssprecher Kornelius sprach anschließend von einer konstruktiven Atmosphäre. Es habe Einigkeit geherrscht, dass der Wirtschaftsstandort vor großen Herausforderungen stehe. Auch seien weitere Gespräche vereinbart worden. In welchem Format und wann diese stattfinden sollen, blieb zunächst offen.
Entscheidungen waren von dem Treffen nicht erwartet worden. Diese sollen erst in einer Sitzung des Koalitionsausschusses Amfang Juli getroffen werden.
Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.