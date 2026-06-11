Berlin
Reformtreffen mit Sozialpartnern im Kanzleramt beendet - weitere Gespräche vereinbart

In Berlin haben die Spitzen der schwarz-roten Koalition mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften über die anstehenden Reformen beraten. Bei dem dreieinhalbstündigen Treffen im Kanzleramt sollte ausgelotet werden, inwieweit es Übereinstimmungen bezüglich der Umbaumaßnahmen bei den Sozialversicherungen, dem Arbeitsmarkt und der Besteuerung sowie beim Bürokratieabbau gibt.

    Außenansicht des Bundeskanzleramtes, es wirkt regnerisch. Ein Mann spaziert vorbei und eine Frau fährt auf dem Fahrrad vorbei.
    In Berlin sind die Spitzen der Koalition mit Sozialpartnern zusammengekommen. (picture alliance I Ipon | Stefan Boness)
    Regierungssprecher Kornelius sprach anschließend von einer konstruktiven Atmosphäre. Es habe Einigkeit geherrscht, dass der Wirtschaftsstandort vor großen Herausforderungen stehe. Auch seien weitere Gespräche vereinbart worden. In welchem Format und wann diese stattfinden sollen, blieb zunächst offen.
    Entscheidungen waren von dem Treffen nicht erwartet worden. Diese sollen erst in einer Sitzung des Koalitionsausschusses Amfang Juli getroffen werden. 
    Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.