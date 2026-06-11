Berlin

Reformtreffen mit Sozialpartnern im Kanzleramt beendet - weitere Gespräche vereinbart

In Berlin haben die Spitzen der schwarz-roten Koalition mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften über die anstehenden Reformen beraten. Bei dem dreieinhalbstündigen Treffen im Kanzleramt sollte ausgelotet werden, inwieweit es Übereinstimmungen bezüglich der Umbaumaßnahmen bei den Sozialversicherungen, dem Arbeitsmarkt und der Besteuerung sowie beim Bürokratieabbau gibt.