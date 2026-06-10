Bei dem Treffen im Kanzleramt soll ausgelotet werden, inwieweit es Übereinstimmungen bezüglich nötiger Reformen bei den Sozialversicherungen, dem Arbeitsmarkt und der Besteuerung sowie beim Bürokratieabbau gibt. Für das Treffen waren drei Stunden angesetzt. Entscheidungen sind nicht zu erwarten. Diese sollen erst in einer Sitzung des Koalitionsausschusses fallen, die für den 1. Juli geplant ist.
Unionsfraktionschef Spahn hatte vor dem Treffen erklärt, Deutschland brauche jetzt weniger rote Linien und mehr Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. SPD-Fraktionschef Miersch sprach von einem entscheidenden Treffen.
Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.