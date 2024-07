Der österreichische Fußball-Nationalspieler Marko Arnautović diskutiert beim EM-Spiel gegen Frankreich mit Schiedsrichter Jesús Gil Manzano. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Memmler)

Das berichtet "Sport Bild". Demnach wurde der Entschluss bereits bei einer Sitzung des Deutschen Fußball-Bundes gefällt. Der DFB bestätigte das nicht. Die zuständigen Gremien des DFB und der Deutschen Fußball Liga befänden sich noch in einem Abstimmungsprozess, hieß es in einer Mitteilung. Die neue Regel hat nach Einschätzung von Beobachtern hitzige Phasen während der EM-Spiele verhindert. Die Europäische Fußball-Union verkündete zuletzt bereits die Ausweitung der so genannten "Meckerregel" auf die Europapokal-Wettbewerbe.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.