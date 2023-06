Umweltschutz

Regeln zum Schiffsrecycling treten 2025 in Kraft. (picture-alliance / dpa - Müller)

Nach Angaben der Internationalen Schifffahrtsorganisation IMO kann die entsprechende Konvention nach dem Beitritt von Bangladesch und Liberia in Kraft treten. Der Verband Deutscher Reeder nannte das Übereinkommen eine Blaupause für das globale Engagement der Schifffahrtsindustrie zum Meeresschutz sowie zur Nachhaltigkeit. In der EU ist das Abwracken alter Schiffe bereits streng geregelt. Diese dürfen nur in zertifizierten Einrichtungen recycelt werden.

Schätzungen zufolge werden in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich mehr als 15.000 Schiffe verschrottet und weiterverarbeitet - die meisten davon in Bangladesch, Indien und Pakistan.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.