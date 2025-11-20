Wetter
Regen, Schneeregen oder Schnee, 0 bis 6 Grad

Das Wetter: In der Nacht vielfach stark bewölkt, teils bis in tiefe Lagen Schneefall oder Schneeregen. Im Nordwesten und Westen später aufklarend. Gebietsweise Glättegefahr. Tiefstwerte plus 3 bis minus 4 Grad. Am Tage im Westen nach teils heiterem Beginn örtlich Schauer, teils bis in tiefe Lagen mit Schnee vermischt. Im Osten und Süden Schneeregen und Schnee, ab dem Mittag Aufheiterungen. Temperaturen minus 1 bis plus 6 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag im Süden stark bewölkt und gebietsweise Schneefall. In der Nordhälfte oft heiter, im Osten teils wolkig, nur an den Küsten einzelne Regen- oder Schneeregenschauer. 0 bis 5 Grad, im höheren Bergland um -2 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.