Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Süden stark bewölkt und gebietsweise Schneefall. In der Nordhälfte oft heiter, im Osten teils wolkig, nur an den Küsten einzelne Regen- oder Schneeregenschauer. 0 bis 5 Grad, im höheren Bergland um -2 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.