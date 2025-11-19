Die Vorhersage:
Meist bedeckt mit Regen oder Schneeregen. In Schleswig-Holstein gebietsweise Schneefall, gegen Abend im Norden verbreitet Schnee. Im Süden und Südosten aufgelockert bewölkt, später von Westen her Wolkenverdichtung. Höchstwerte 1 bis 7 Grad. Morgen im Westen nach teils heiterem Beginn örtlich Schauer, teils bis in tiefe Lagen mit Schnee vermischt. Im Osten und Süden Schneeregen und Schnee, ab dem MIttag Aufheiterungen. Temperaturen 0 bis 6 Grad.
Meist bedeckt mit Regen oder Schneeregen. In Schleswig-Holstein gebietsweise Schneefall, gegen Abend im Norden verbreitet Schnee. Im Süden und Südosten aufgelockert bewölkt, später von Westen her Wolkenverdichtung. Höchstwerte 1 bis 7 Grad. Morgen im Westen nach teils heiterem Beginn örtlich Schauer, teils bis in tiefe Lagen mit Schnee vermischt. Im Osten und Süden Schneeregen und Schnee, ab dem MIttag Aufheiterungen. Temperaturen 0 bis 6 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag im Norden heiter, im Osten teils bewölkt. Im Süden stark bewölkt mit Schauern, Schneeregen und Schnee. 0 bis 5 Grad.
Am Freitag im Norden heiter, im Osten teils bewölkt. Im Süden stark bewölkt mit Schauern, Schneeregen und Schnee. 0 bis 5 Grad.
Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.