Wetter
Regen, Schneeregen und Schnee, im Süden Auflockerungen

Der Wetterbericht, die Lage: Ein Tief, das von den Niederlanden zur Ostsee zieht, sorgt für nasskaltes bis frühwinterliches Wetter. Im Süden liegt die eingeflossene polare Kaltluft unter Zwischenhocheinfluss.

    Die Vorhersage:
    Meist bedeckt mit Regen oder Schneeregen. In Schleswig-Holstein gebietsweise Schneefall, gegen Abend im Norden verbreitet Schnee. Im Süden und Südosten aufgelockert bewölkt, später von Westen her Wolkenverdichtung. Höchstwerte 1 bis 7 Grad. Morgen im Westen nach teils heiterem Beginn örtlich Schauer, teils bis in tiefe Lagen mit Schnee vermischt. Im Osten und Süden Schneeregen und Schnee, ab dem MIttag Aufheiterungen. Temperaturen 0 bis 6 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag im Norden heiter, im Osten teils bewölkt. Im Süden stark bewölkt mit Schauern, Schneeregen und Schnee. 0 bis 5 Grad.
