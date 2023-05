Berlin

Regierender Bürgermeister Wegner gegen Gendern in Verwaltungssprache

Berlins Regierender Bürgermeister Wegner hat sich gegen das Gendern in der Verwaltung ausgesprochen. Ihm sei wichtig, dass die Sprache dort verständlich sei, sagte der CDU-Politiker in der "Bild am Sonntag".

21.05.2023