Die Stadt Vang Vieng in Laos ist bei Rucksackreisenden beliebt und gilt als Partyort. (IMAGO / Depositphotos / Copyright: xmazzzurx via imago-i)

Das Außenministerium des südoastiatischen Landes drückte den Angehörigen sein Beileid aus und erklärte, die Ermittlungen zu den Todesfällen liefen. Sechs Touristen aus westlichen Ländern - unter anderem aus Australien und Dänemark - waren nach dem Konsum von gepanschten Alkohol in einer Bar in der Stadt Vang Vieng an einer Methanolvergiftung gestorben. Medienberichten zufolge wurden mehrere Menschen festgenommen.

Vang Vieng ist vor allem bei Rucksacktouristen beliebt und gilt als Zwischenstopp auf dem Weg in die ehemalige laotische Hauptstadt Luang Prabang.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.