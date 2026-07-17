USA
Regierung begrenzt Dauer von Visa für ausländische Journalisten

Die Regierung von US-Präsident Trump will die Aufenthaltsdauer für ausländische Journalisten in den Vereinigten Staaten deutlich begrenzen.

    Blick in den Briefing Room im Weißen Haus.
    Blick in den Briefing Room im Weißen Haus. (imago/Allison Dinner)
    Visa sollen künftig nur noch 240 Tage gelten - statt wie bisher mehrere Jahre. Sie können aber verlängert werden. Wie das US-Heimatschutzministerium weiter mitteilte, soll für chinesische Berichterstatter die Dauer sogar auf 90 Tage verkürzt werden. Die Behörde begründet die Änderung mit der Notwendigkeit, Visa-Inhaber besser überprüfen zu können. Bisher war es ausländischen Journalisten erlaubt, so lange in den USA zu bleiben und zu arbeiten, wie sie die Visa-Voraussetzungen erfüllen.
    Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.