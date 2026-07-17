Blick in den Briefing Room im Weißen Haus. (imago/Allison Dinner)

Visa sollen künftig nur noch 240 Tage gelten - statt wie bisher mehrere Jahre. Sie können aber verlängert werden. Wie das US-Heimatschutzministerium weiter mitteilte, soll für chinesische Berichterstatter die Dauer sogar auf 90 Tage verkürzt werden. Die Behörde begründet die Änderung mit der Notwendigkeit, Visa-Inhaber besser überprüfen zu können. Bisher war es ausländischen Journalisten erlaubt, so lange in den USA zu bleiben und zu arbeiten, wie sie die Visa-Voraussetzungen erfüllen.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.