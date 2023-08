Das Bundeskabinett will heute die geplante Cannabis-Legalisierung beschließen. (Pexels | Kindel Media)

In begrenztem Umfang würde auch der Eigenanbau zu Hause oder in Vereinigungen legalisiert werden. Läden zum Verkauf von Cannabis soll es vorerst nicht geben. Kritik an den Plänen hatte es von Unionspolitikern und Medizinern gegeben. Weiteres Thema der Ministerrunde ist das Solarpaket I. Die Bundesregierung will mit Bürokratieabbau die Verbeitung von Solaranlagen beschleunigen. Insbesondere die Installation von Balkonkraftwerken soll erleichtert werden. Unstimmigkeiten gab es laut dem "Handelsblatt" zuletzt noch über das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Lindner. Familienministerin Paus von den Grünen meldete demnach Vorbehalte an. Sie halte das geplante Entlastungsvolumen von rund sechs Milliarden Euro für zu hoch, wenn Lindner zugleich nicht bereit sei, mehr Geld für die Kindergrundsicherung bereitzustellen. Das Wachstumschancengesetz soll durch eine Reihe steuerpolitischer Maßnahmen Investitionen von Unternehmen ankurbeln.

