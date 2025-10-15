Kabinettssitzung

Die Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos soll verlängert werden (Archivbild). (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Das Kabinett billigte den Gesetzentwurf, nach dem für Rentner ein Verdienst bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei bleibt, wenn sie über die Regelaltersgrenze hinaus weiterarbeiten. Die Neuregelung soll zum 1. Januar in Kraft treten. Ziel ist es, einen Anreiz zu schaffen, damit das Erwerbspotenzial älterer Menschen besser genutzt und Erfahrungswissen länger in den Betrieben gehalten werden. Die Regierung erwartet, dass 168.000 Beschäftigte von der Aktivrente profitieren könnten.

Zudem beschloss die Ministerrunde eine Verlängerung der Befreiung von der Kfz-Steuer für reine Elektroautos um fünf Jahre. Damit werden Fahrzeuge begünstigt, die bis zum 31. Dezember 2030 erstmalig zugelassen werden. Die Steuerbefreiung gilt für einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren, endet aber spätestens am 31. Dezember 2035.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.