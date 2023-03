Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (AFP / LUDOVIC MARIN)

Aus Protest sangen Oppositionspolitiker die französische Hymne oder buhten. Anschließend wurde die Sitzung unterbrochen. In der Nationalversammlung hat das Regierungslager von Präsident Macron keine ausreichende Mehrheit und ist auf Stimmen der konservativen Republikaner angewiesen. Am Vormittag hatte der Senat die Rentenreform gebilligt.

Die Reformpläne sehen unter anderem vor, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben. In den vergangenen Wochen hat es in Frankreich immer wieder landesweite Proteste gegen das Vorhaben gegeben, an denen sich hunderttausende Menschen beteiligten. Angesichts dessen dürfte das Regierungslager bei Neuwahlen Verluste erleiden.

Zwei Drittel sind gegen die Reform

Nach Umfragen sind etwa zwei Drittel der Franzosen gegen die Reform. Sechs von zehn Franzosen befürworten außerdem weitere Proteste auch nach einer endgültigen Verabschiedung. Gestern haben nach Angaben des Innenministeriums erneut 480.000 Menschen gegen die Rentenpläne demonstriert. Bei der Bahn, in den Ölraffinerien und bei der Müllabfuhr wird auch heute gestreikt. In Paris haben sich bereits stinkende Müllberge angesammelt.

Die französische Regierung will durch die Reform ein Defizit in der Rentenkasse verhindern. Bislang geltende Sonderrenten sollen für alle gestrichen werden, die neu eingestellt werden. Dafür soll die Mindestrente bei voller Beitragszeit auf 1.200 Euro angehoben werden. Auch die Einstellung von Senioren soll gefördert werden.

Besonders umstritten ist die geplante schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Der tatsächliche Ruhestand in Frankreich beginnt aber im Schnitt bereits heute später. Wer für eine volle Rente nicht lange genug eingezahlt hat, arbeitet länger. Erst mit 67 Jahren gibt es unabhängig von der Einzahldauer eine Rente ohne Abschlag. Die Reform gilt als eines der wichtigsten Vorhaben von Präsident Macron. Sollten seine Pläne keine Mehrheit bekommen, droht eine Regierungskrise.

