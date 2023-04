Neue Vorgaben für Heizungen sind auf den Weg gebracht worden. (picture alliance / dpa / Arno Burgi)

Demnach soll von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen. Der ursprüngliche Entwurf wurde an einigen Stellen entschärft. So gilt die Regel nur für Neubauten und beim Ersatz defekter Heizungen im Altbau. Bestehende Öl- und Gasheizungen können weiter genutzt, kaputte Heizungen weiter repariert werden. Erst im Jahr 2044 soll der Einsatz von Heizkesseln mit fossilen Brennstoffen untersagt sein. Zudem soll es ein zusätzliches Förderprogramm geben.

Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte, es müsse jetzt eine Modernisierungsoffensive geben, weil dies viele Jahre versäumt worden sei. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion, Spahn, warnte vor enormen Kosten für Mieter und Immobilienbesitzer. Zudem seien die nötigen Handwerker gar nicht verfügbar, sagte er.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.