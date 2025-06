USA

Regierung entsendet weitere Soldaten nach Los Angeles - Streit zwischen Trump und Gouverneur Newsom

Die Regierung in den USA schickt wegen der anhaltenden Proteste in Los Angeles weitere Soldaten in die Stadt. Präsident Trump genehmigte nach Angaben des Verteidigungsministeriums die Entsendung von weiteren 2.000 Mitgliedern der Nationalgarde.