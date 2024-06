Der Demokratieaktivist und Politiker Nathan Law lebt seit 2020 im Exil in London. (EPA / JEROME FAVRE )

Das geht aus einer Mitteilung der Regierung hervor. Demnach wird den in Großbritannien lebenden Männern vorgeworfen, die nationale Sicherheit in Hongkong gefährdet zu haben. Gegen sie lägen Haftbefehle vor. Betroffen ist auch der bekannte Politiker und Aktivist Law.

Grundlage für das Vorgehen der Regierung ist das sogenannte "Sicherheitsgesetz" in Hongkong, das im März in Kraft getreten ist und die Bürgerrechte in der chinesischen Sonderverwaltungszone einschränkt. Das Gesetz räumt unter anderem der Polizei mehr Befugnisse bei der Verfolgung von Regimekritikern und Demonstranten ein.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.