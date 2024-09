In der Ukraine - wie hier in der Region Charkiw - sind insbesondere Kraftwerke immer wieder das Ziel russischer Angriffe. (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Madiyevskyy Vyacheslav / Ukrinform)

Es sei eine Herausforderung, in der kommenden Heizsaison eine stabile Versorgung zu gewährleisten, sagte Ministerpräsident Schmyhal in Kiew. Man bekomme aber aus der ganzen Welt Ausrüstung und versuche, beschädigte Kraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen. Russland hat bei seinen Angriffen auf die Ukraine systematisch Strom- und Heizkraftwerke beschossen und einen Großteil der ukrainischen Energieproduktion lahmgelegt.

