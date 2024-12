Trauerfeier nach der Tötung des Hamas-Anführers Hanija in Teheran. (Vahid Salemi / AP / dpa / Vahid Salemi)

Verteidigungsminister Katz sagte bei einer Rede zum Umgang mit der schiitischen Huthi-Miliz im Jemen - wörtlich -, Israel werde ihre Anführer enthaupten, so wie man es mit Hanija, Sinwar und Nasrallah in Teheran, im Gazastreifen und im Libanon gemacht habe. Der Hamas-Anführer Hanija war bei einer Explosion in der iranischen Hauptstadt Teheran ums Leben gekommen. Außerdem bezog sich Katz auf die Tötung des Hamas-Chefs im Gazastreifen, Sinwar, und des Chefs der libanesischen Hisbollah, Nasrallah.

Israels Vorgehen gegen die Hamas und die Hisbollah war eine Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres auf das Land.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.